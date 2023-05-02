Интересное 02 мая 2023, 11:51 Россиянам рассказали, как повысить качество жизни на даче Аналитик Кусков: жизнь на даче будет намного комфортнее, если использовать технологии Сайт мэра и правительства Москвы

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Жизнь на даче можно сделать гораздо комфортнее, если использовать современные технологии. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он посоветовал дачникам устанавливать в загородных домах не только стиральные машины, микроволновые печи и роутеры, но и системы автоматизации.

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«Например, можно поставить систему „умный дом“ не только в квартиру, но и на дачу или в загородный коттедж. Это позволит удаленно через приложение на смартфоне следить, чтобы не было утечки воды или проблем с электричеством», — добавил Кусков.

Благодаря системе «умный дом» можно настроить работу нагревательного котла или кондиционера, таким образом, выставив комфортную температуру до приезда. Дорогая система видеонаблюдения позволит чувствовать безопасность за свое жилище. На российском рынке таких устройств хватает, и вряд ли они будут расти в цене, заключил аналитик.