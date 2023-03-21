Интересное 21 марта 2023, 12:12 Россиянам рассказали, как помочь собаке при эпилепсии

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Эпилепсия является довольно распространенной болезнью среди собак. О том, как помочь своему питомцу во время приступа, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, собаке необходимо обеспечить покой — хозяину необходимо перенести животное в комнату с приглушенным светом и отсутствием посторонних звуков.

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Кинолог отметил, что из-за физиологических особенностей язык питомца не сможет запасть и стать причиной удушья, поэтому хозяину не нужно его фиксировать.

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