Интересное 29 декабря 2022, 16:54 Россиянам рассказали, как пользоваться мессенджером WhatsApp на устаревших телефонах

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С 31 декабря мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) не будет работать на более чем 40 мобильных телефонах различных моделей. О том, как продолжить пользоваться приложением сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, многие телефоны не смогут справиться с большим количеством нововведений, которые вводит мессенджер. Для того, чтобы все функции приложения снова стали доступны, необходимо обновить операционную систему телефона.

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Также рекомендуется купить флешку для увеличения памяти гаджета.

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