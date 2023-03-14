Интересное 14 марта 2023, 15:39 Россиянам рассказали, как побороть весеннюю хандру «ФедералПресс»: стоит больше бывать на свежем воздухе и не прятаться от солнца РИА «Новости»

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С началом весны психологи фиксируют многочисленные случаи сезонного аффективного расстройства (САР), то есть весенней депрессии. О том, как побороть это явление и какие методы наиболее эффективны, рассказали журналисты «ФедералПресс».

По словам специалистов, какой-то волшебной таблетки побороть весеннюю депрессию не существует. В первую очередь, они советуют планировать свой день, чаще бывать на свежем воздухе и не отказываться от солнечного света.

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С наступлением весны медики рекомендуют пересмотреть рацион питания, отказавшись от более тяжелой пищу в пользу овощей, зелени и фруктов. Даже яркие цвета в одежде и небольшая перестановка в доме смогут повлиять на настроение и самоощущение человека.

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Кроме того, россиянам напомнили, что алкогольные напитки и весенняя хандра — вещи несовместимые. Алкоголь дает ощущение веселости лишь кратковременно. С наступлением похмелья все проблемы возвращаются, а настроение у человека становится еще более подавленным.

Психологи советуют больше времени проводить в кругу друзей и не забывать про хобби. Они тоже отлично поднимают настроение.