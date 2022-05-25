Россиянам рассказали, как побороть нашествие муравьев

Нашествие муравьев может стать большой проблемой для обитателей дома. Часто они обитают в шкафах на кухнях. Англоязычный блогер София Хинчлифф рассказала, как побороть эту проблему раз и навсегда. Об этом сообщил «МИР24» со ссылкой на Express.

Справиться с этими насекомыми помогут недорогие средства, которые при этом имеются в каждом доме. Кроме того, данный способ абсолютно безопасен для жителей дома, а также максимально эффективен.

Блогер заявила, что необходимо использовать всего два ингредиента — сахарную пудру и соду. Смешать эти продукты стоит в равных пропорциях, а после насыпать получившееся средство в местах обитания муравьев. Лучше всего обработать щель, через которую насекомые пробираются в жилище.

Насыпать такое вещество стоит до тех пор, пока насекомые не пропадут. Хинчлифф пояснила, что муравьи ведутся на запах сахара, однако потом умирают из-за того, что сода иссушает их организм изнутри, передало utro.ru.