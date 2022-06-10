Россиянам рассказали, как отогнать комаров народными методами
Летом многие люди страдают от атаки комаров. Какими народными методами можно побороть этих насекомых, рассказало utro.ru.
Примечательно, что комары кусают людей не ради питания. Их рацион состоит из нектара растений, а вот с помощью крови самки откладывают яйца.
На Руси с комарами боролись с помощью березового дегтя. Чтобы сделать его, необходимо взять тлеющую бересту и смешать с каким-либо маслом. Благодаря данному средству вас перестанут беспокоить насекомые.
Помимо этого, в борьбе с комарами помогает ванилин. Насекомые не переносят его запах. Можно смешать ванилин с детским кремом и нанести на тело.
Также помочь могут и эфирные масла. Можно использовать эвкалиптовое, кедровое, анисовое или гвоздичное. Стоит нанести его на ватный диск, а после растереть по телу.
Насекомые также не любят запах чеснока и лука. Можно раскидать дольки растения по территории дачи. Не обязательно намазывать их сок на себя.