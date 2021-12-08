Россиянам рассказали, как не заблудиться зимой в лесу

Руководитель поискового движения «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина рассказала, как не заблудиться во время похода в лес зимой. Эксперт посоветовала рассказать о своем маршруте родственникам. Об этом сообщило «МК в Красноярске».

Специалист посоветовала надеяться не только на свои силы, а также уделить время изучению местности. Кроме того, стоит предупредить окружающих о времени отбытия и о том, когда примерно вы планируете вернуться назад, передали NEWS.ru.

«Отправляясь в лес или горы, не будьте самонадеянными. Не думайте, что вы можете в одиночку выбраться или что с вами ничего не случится. Будьте внимательны и изучайте местность. Если вы потерялись, лучше дождитесь помощи», — отметила Василишина.

Она подчеркнула, что, отправляясь в лес, важно взять с собой яркую одежду, спички и сигнальные приспособления. Не лишними также станут запасы еды и нож.

Поиском пропавших же лучше всего заниматься в сообществе со спасателями и обученными волонтерами.