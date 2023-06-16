16 июня 2023, 16:16
Россиянам рассказали, как можно визуально увеличить помещение
«Общественная служба новостей»: увеличить комнату поможет наличие зеркал
Дополнение интерьера высокими зеркалами позволит сделать помещение более просторным и светлым. Об этом сообщила «Общественная служба новостей», ссылаясь на советы дизайнеров.
Мебель с глянцевыми акриловыми фасадами также визуально увеличивает пространство. Что же касается цветов, то лучше всего выбирать светлые пастельные тона или же бежевые и серые цвета, написали «Дни.ру».
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Герметические узоры также способны разрешить комнату. Причем вертикальные полосы делают потолок выше, а горизонтальные — расширят пространство. Многоуровневый свет поможет создать несколько сценариев освещения, добавили дизайнеры.
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