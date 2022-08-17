Россиянам рассказали, как можно получить полезную питьевую воду

Специалисты издания Prooren.ru рассказали, каким образом можно получить полезную питьевую воду в домашних условиях.

По их словам, достаточно набрать в трехлитровую банку обычную воду и оставить ее на ночь на кухне. Затем часть воды необходимо слить, а часть оставить, написало ИА Nation News.

«Очищенную воду в открытой кастрюле нагреваем. Далеко от плиты не отходите, следите за водой в кастрюле. Необходимо дождаться появления мелких пузырьков. Этот момент вами должен быть замечен. Нельзя допускать появления больших пузырей — это уже кипячение», — добавили специалисты.

Вода, приготовленная таким способом, становится дегазированной, структурированной и биологически активной.