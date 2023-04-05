Интересное 05 апреля 2023, 16:38 Pravda.Ru: перитонит у кошки может привести к гибели

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Перитонит у кошек характеризуется воспалением брюшины и при неоказании своевременной ветеринарной помощи грозит смертельным исходом. О том, как лечить это заболевание, рассказал председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Экологи» Адам Калиматов в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, основными симптомами перитонита являются повышенная температура тела и увеличение размеров живота животного. При подозрении на воспаление необходимо обратиться к ветеринару, который пропишет антибиотики и назначит процедуры.

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Калиматов отметил, что лучшей профилактикой перитонита является соблюдение правил личной гигиены.