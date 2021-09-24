Россиянам рассказали, как качественно очистить замшевую обувь

Осень — период сырости и грязи. В это время бывает довольно проблематично содержать обувь в чистоте. Особенно сильно загрязнениям подвержена замшевая обувь. «Утро.ру» рассказало, как ухаживать за ботинками из столь капризного материала.

Необходимо взять половину стакана обычного уксуса. Вещество нужно смешать с моющим средством в однородную массу, взять чистую тряпку и смочить ее в растворе. Затем нужно протереть тряпкой грязные пятна. Затем просушить ботинки горячим воздухом с помощью фена. От грязи не останется и следа, а обувь будет выглядеть как новая.

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