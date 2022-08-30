Россиянам рассказали, как изменятся цены на основные продукты

Обстановка в мире значительно сказалась на стоимости продуктов. Однако опасаться дефицита не стоит, так как ситуация выровнялась. Об этом сообщило РИАМО.

После резкого скачка цен на молочную продукцию стоит ожидать постепенного упадка. Такой информацией поделился директор аналитического департамента Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин.

При этом стоимость мяса, как и хлеба, останется стабильной. Картофель, несмотря на недавнее снижение цены, в ближайшее время подорожает.

«В начале года мы наблюдали неустойчивую обстановку на потребительском рынке. Но к лету ситуация выровнялась: цены стабильны, а некоторые даже снизились. Поэтому я бы смотрел в будущее с оптимизмом», — рассказал член комиссии Минсельхоза РФ по отбору региональных программ развития сельского хозяйства Владимир Чернигов.