Россиянам рассказали, как эффективно устранить неприятные запахи в доме

Эксперты «Ридуса» дали советы россиянам, как эффективно избавиться от неприятных запахов в доме. По их словам, первым делом необходимо приобрести ароматизированные свечи и диффузоры.

Самое важное — выбирать свечи с легкими и ненавязчивыми запахами, которые не будут надоедать. Также можно обратить внимание на флаконы с парфюмированной жидкостью и специальными палочками.

Кроме того, можно закупить в дом или квартиру цветущие растения. Они не только дополнят интерьер, но и создадут в доме приятный и благоухающий аромат.

«В отличие от срезанных цветов, они дольше живут и отлично очищают воздух. Но важно не забывать ухаживать за растениями, иначе они быстро перестанут радовать вас своим видом и ароматом», — написало издание.

Хозяйкам порекомендовали делать генеральную уборку в доме хотя бы раз в месяц. Необходимо почистить ковры и обивку мебели, постирать шторы, очистить все поверхности на кухне от застывшего жира.

Также стоит проветривать все комнаты утром и вечером. Если же в помещении жарко, необходимо разложить во время проветривания мокрые полотенца.