Россиянам рассказали, как эффективно устранить лишние запахи в доме | 360°

Интересное 05 октября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как эффективно устранить лишние запахи в доме MK.RU: смесь из кондиционера и воды отлично устаняет запахи, которые впитывает мебель unsplash

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Домашний текстиль наряду с прогнившими канализационными трубами может оставлять неприятный запах в доме или квартире. О том, как сделать воздух в помещении более приятным, при этом не нанести вред здоровью, рассказало издание MK.RU.

Сам по себе текстиль не оставляет неприятного запаха, если, конечно, он сделан из качественного материала. Его проблема в том, что он впитывает все неприятные запахи, которые могут идти от плиты или других источников в доме, написали «Дни.ру».

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Опытные хозяйки знают, что для устранения запаха с мебели, которая покрыта текстилем, можно приготовить раствор, состоящий из кондиционера для белья и воды. Достаточно взять распылитель и добавить туда полученную смесь.

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Данное средство абсолютно безвредно для здоровья, при этом эффективно устраняет запахи со штор, мебели и ковров. Каждой хозяйке рекомендуется иметь его на вооружении в борьбе с неприятными запахами.

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