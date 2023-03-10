Интересное 10 марта 2023, 15:47 Россиянам рассказали, как добавить в образ элегантности

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Секрет гарантированной элегантности кроется в шляпах. О том, на что опираться при выборе этого головного убора, сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал предпринимателя, создателя бренда одежды Маргариты Исаевой.

По словам эксперта, по цвету шляпа должна подходить к оттенкам основного образа. Также головной убор стоит выбирать, учитывая особенности формы и типа лица.

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Исаева отметила, что правильно выбранная шляпа подчеркнет красоту глаз и привлечет внимание прохожих.

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