Интересное 27 марта 2023, 19:00 Россиянам рассказали, как быстро вырастить свеклу

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Получить урожай свеклы можно на месяц раньше, если посадить семена растения на рассаду уже в апреле. Об этом сообщило Utro.ru.

Правильная посадка свекольной рассады делается именно в середине весны. Так, для выращивания растения лучше всего использовать готовый грунт — помещать в него можно как сухие, так и пророщенные семена.

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Отмечается, что семечко необходимо поместить в грунт и присыпать землей, после чего его можно накрыть пакетом.