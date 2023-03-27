27 марта 2023, 19:00
Россиянам рассказали, как быстро вырастить свеклу
Получить урожай свеклы можно на месяц раньше, если посадить семена растения на рассаду уже в апреле. Об этом сообщило Utro.ru.
Правильная посадка свекольной рассады делается именно в середине весны. Так, для выращивания растения лучше всего использовать готовый грунт — помещать в него можно как сухие, так и пророщенные семена.
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Отмечается, что семечко необходимо поместить в грунт и присыпать землей, после чего его можно накрыть пакетом.
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