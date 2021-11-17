Россиянам рассказали, как будут выглядеть общественные пространства в ближайшем будущем

В Санкт-Петербурге стартовала XIV ежегодная международная конференция «Ландшафтный дизайн города». В рамках мероприятия эксперты рассказали о современных тенденциях этого направления, передал «Петербургский дневник».

Начальник Управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства Комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова рассказала, что в связи с пандемией коронавируса подход к созданию ландшафтного дизайна изменился. Многие проекты нацелены на создание социальной дистанции и ставят своей целью создание прогулочных зон и мест для тихого отдыха.

Она подчеркнула, что специалисты стараются сделать окружающее пространство более «зеленым», но при этом не избегают современных технологий. На территории города возникают места, где жители могут зарядить телефон или воспользоваться интернетом.

«Сегодня важно, как человек себя ощущает и чувствует на территории общественных пространств, поэтому вопросу эмоционально-психологического восприятия такой „зеленой точке притяжения“ также уделяется много внимания», — подчеркнула эксперт.