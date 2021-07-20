Россиянам рассказали, как безопасно обработать капусту от вредителей

Такие вредители, как гусеницы и улитки, любят уничтожать капустные листья. Однако обрабатывать собственный урожай химикатами не очень хочется. Чтобы не прибегать к покупным средствам и различным растворам, дачники открыли природное вещество, помогающее устранить проблему. Об этом рассказало «Утро.ру».

Выяснилось, что простое эфирное масло эффективно борется с гусеницами и другими насекомыми. Дачники отмечают, что подходит для этих целей абсолютное любое. Чтобы приготовить раствор, понадобится 20 капель масла на 10 литров воды. Туда же стоит добавить небольшое количество жидкого мыла для липкости.

Когда раствор немного постоит, нужно залить его в опрыскиватель и применять на капустные листы. Важно делать это в утреннее или вечернее время, когда нет обжигающего солнца. За весь сезон можно проводить подобную процедуру не более трех раз.