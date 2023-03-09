Интересное 09 марта 2023, 15:50 Россиянам рассказали историю подготовки Юрия Гагарина к выходу в космос

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В четверг, 9 марта, первому человеку, полетевшему в космос, могло бы исполниться 89 лет. Речь, конечно, о Юрии Гагарине, который добился возможности первого полета благодаря своей выносливости, целеустремленности и уму, написало РИА ФАН.

Всего претендентов на первый полет в космос было 20, и Юрий Гагарин стал одним из них. Психологи, которые также оценивали кандидатов, отметили интеллектуальное развитие космонавта и его прекрасную память.

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Из всех претендентов на полет специалисты выделили шесть человек. Все они сдали выпускные экзамены на отлично, однако Гагарин оказался лучшим. Тогда Гагарина и назначили командиром отряда космонавтов.

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Тренировками кандидатов в космонавты занимался летчик-испытатель и Герой Советского Союза Марк Галлай.