Интересное 11 августа 2023, 03:50 Россиянам рассказали, где и когда можно увидеть самый мощный звездопад лета Россияне смогут увидеть летний звездопад Персеиды в ночь с 11 на 12 августа Freepik

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Жители Северного полушария планеты смогут увидеть самый масштабный «звездный ливень» года. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария в официальной группе во «ВКонтакте».

«С 14 июля по 1 сентября действует метеорный поток Персеиды и активен он с 5 по 20 августа. Пик активности в 2023 году произойдет с 11 на 12 августа», — уточнила пресс-служба.

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Авторы поста рекомендовали смотреть на звезды за городом. Лучше всего отъехать на 30 километров от населенных пунктов. Жителям крупных городов посоветовали переместиться больше чем на 100 километров за пределы мегаполиса.

Чтобы увидеть особенную красоту ночного неба, не потребуется специальных приборов. Метеоры можно будет рассмотреть над северо-восточным горизонтом.

Ранее астроном Владилен Санакоев заявил, что с каждым годом россияне будут видеть все меньше звезд. Это связано со световым загрязнением, на улицах, где устанавливают слишком много объектов с подсветкой.