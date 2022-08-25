Россиянам рассказали, что сделать в огороде перед закрытием дачного сезона

Лето подходит к концу, а это значит, что огород надо подготовить к завершению дачного сезона. Об этом сообщило utro.ru.

Чтобы избежать проблем в следующем году, в первую очередь необходимо подготовить инструменты. Весь садовый инвентарь стоит очистить от остатков земли, чтобы не испортить лезвия в будущем.

Кроме того, дачники должны подготовить теплицу к зимовке. Уберите растительный мусор, помойте стены сооружения, а также залатайте дыры.

Растения также нужно обработать перед натуплением земли. До наступления заморозок уберите больные и сухие ветки и пройдитесь инсектицидами.

Многолетние растения важно подкормить. Для этого подойдет костная мука, зола или фосфаты. Кроме того, укрепите слабые растения, которые рискуют не пережить наступление холодов. К таким относятся розы, клубники клематисов, гортензий и молодые кусты.

Рядом с щелями установите средства от грызунов. Животным нельзя позволить повредить растения, а также забраться в дом.