Россиянам рассказали, что сделать в огороде перед закрытием дачного сезона
Лето подходит к концу, а это значит, что огород надо подготовить к завершению дачного сезона. Об этом сообщило utro.ru.
Чтобы избежать проблем в следующем году, в первую очередь необходимо подготовить инструменты. Весь садовый инвентарь стоит очистить от остатков земли, чтобы не испортить лезвия в будущем.
Кроме того, дачники должны подготовить теплицу к зимовке. Уберите растительный мусор, помойте стены сооружения, а также залатайте дыры.
Растения также нужно обработать перед натуплением земли. До наступления заморозок уберите больные и сухие ветки и пройдитесь инсектицидами.
Многолетние растения важно подкормить. Для этого подойдет костная мука, зола или фосфаты. Кроме того, укрепите слабые растения, которые рискуют не пережить наступление холодов. К таким относятся розы, клубники клематисов, гортензий и молодые кусты.
Рядом с щелями установите средства от грызунов. Животным нельзя позволить повредить растения, а также забраться в дом.