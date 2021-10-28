Россиянам рассказали, что подарить родственникам на День бабушек и дедушек

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. О том, какими подарками можно порадовать своих старших родственников, рассказала «ФедералПресс».

Лучшим подарком для бабушек и дедушек станет время, проведенное с детьми и внуками. Стоит отметить этот праздник вместе, особенно в том случае, если последняя встреча состоялась давно.

Можно преподнести родственникам в качестве подарка цветы в горшках. У пенсионеров есть довольно много свободного времени для того, чтобы ухаживать за растениями. Кроме того, бабушки и дедушки будут ассоциировать этот подарок с приятным праздником.

Еще одной отличной идеей для подарка является семейный фотоальбом. С помощью распечатанных снимков можно погрузиться в воспоминания. Пенсионеры смогут вновь вспомнить период своей молодости.

Из семейного видеоархива можно создать небольшой фильм. Такой подарок точно достучится на сердец бабушек и дедушек. Собираясь общей компанией, можно пересматривать ролик.