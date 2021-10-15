Россиянам рассказали что нужно сделать для приятного запаха дома

Эксперты рассказали как быть, если в доме чувствуется неприятный запах. По их словам, решить проблему помогут ароматические свечи, эфирные масла и комнатные растения. Об этом сообщило «Утро.ру».

Хозяйкам советуют своевременно чистить ковры и лежанки для животных, которые хорошо впитывают неприятные запахи. Их достаточно посыпать содой, оставить на несколько часов, а затем пропылесосить.

Не стоит забывать и о своевременном мытье мусорного ведра. После чистки ему нужно дать хорошенько высохнуть. А затем положить на дно ватный шарик, смоченный в эфирных маслах. От запаха не останется и следа.

Еще один способ наполнить квартиру приятными запахами — это сварить из сухофруктов компот. Для приготовления смеси подойдут кусочки апельсина, мяты и розмарина. Дом мгновенно наполнится приятными запахами.

Не стоит забывать о и комнатных растениях, которые сделают воздух в квартире чище и приятнее. Главное, своевременно их поливать и следить, чтобы они не вяли. Помимо цветов, можно заполнить пространство в доме ароматическими свечами. Пару их них можно спрятать в шкаф между одеждой. Вещи впитают запах, а дом наполнится приятными ароматами.