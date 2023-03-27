Интересное 27 марта 2023, 17:09 Россиянам рассказали, что нельзя делать в Венедиктов день

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Венедиктов день отмечается по народному календарю 27 марта. О том, что нельзя делать в этот православный праздник, сообщили «Дни.ру».

В этот день запрещалось использовать острые предметы и точить ножи. Также в Венедиктов день отказывались от охоты и не употребляли в пищу мясные продукты.

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Кроме того, 27 марта нельзя было ругаться и спорить с близкими людьми. Отмечается, что в Венедиктов день лучше всего отложить дальние поездки.