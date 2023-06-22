Интересное 22 июня 2023, 10:44 Россиянам рассказали, что нельзя делать в Кириллин день 22 июня Utro.ru: в этот день запрещается собирать лечебную траву

Читать 360tv в

Православные верующие считают, что в день памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского, который отмечается 22 июня, нельзя собирать лечебную траву и надевать на сборы грязные вещи. Об этом сообщило utro.ru.

Наши предки верили, что в этот день нельзя выяснять отношения и убивать комаров после обеда.

Реклама

Если в день памяти святителя Кирилла Александрийского надеть одежду оранжевого или желтого цвета, то можно привлечь благословение Солнца.