Интересное 21 февраля 2023, 22:19 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Захария Серповидца

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Православные россияне 21 февраля вспоминают житие пророка Захария Серповидца. О том, что нельзя делать в этот день, сообщил сайт «Дни.ру».

Отмечается, что в день Захария Серповидца не стоит использовать различные острые предметы и точить их. Также 21 февраля не следует выполнять никаких стоматологических процедур и громко кричать в своем доме.

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Отмечается, что предки в этот день отказывались от употребления мяса и молочных продуктов.

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