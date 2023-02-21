21 февраля 2023, 22:19
Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Захария Серповидца
Православные россияне 21 февраля вспоминают житие пророка Захария Серповидца. О том, что нельзя делать в этот день, сообщил сайт «Дни.ру».
Отмечается, что в день Захария Серповидца не стоит использовать различные острые предметы и точить их. Также 21 февраля не следует выполнять никаких стоматологических процедур и громко кричать в своем доме.
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Отмечается, что предки в этот день отказывались от употребления мяса и молочных продуктов.
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