Интересное 23 марта 2023, 15:09 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Василисы

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Православный праздник Василисы по народному календарю отмечается 23 марта. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

По приметам, в день Василисы не стоит покупать новые вещи, так как в быстрые сроки одежда может стать непригодной. Также 23 марта нельзя проводить различные ритуалы и гадать на любимого.

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Как сообщили «Дни.ру», если в день памяти Василисы человек попадет под дождь, то это будет для него хорошим знаком.

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