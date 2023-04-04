Интересное 04 апреля 2023, 13:07 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Василия Теплого

Читать 360tv в

По народному календарю 4 апреля православная церковь вспоминает священномученика Василия Теплого. О том, что нельзя делать в этот праздник, сообщило Utro.ru.

Отмечается, что в этот день не стоит браться за несколько дел одновременно. Также 4 апреля не следует убирать дом и выносить мусор за порог, чтобы не вынести свое счастье из семьи.

Реклама

Как сообщили «Дни.ру», предки в день Василия Теплого пекли калачи и гадали на картах.