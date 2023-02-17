Интересное 17 февраля 2023, 15:22 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Николы Студеного

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День Николы Студеного по народному календарю отмечается 17 февраля, в этот день православная церковь вспоминает преподобного Николая. О том, что лучше не делать в этот день, сообщил сайт Utro.ru

Суеверные люди считают, что в день Николы Студеного категорически нельзя ходить в лес. Также в этот день не принято развлекаться и посещать баню.

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Как сообщили «Дни.ру», всем хозяйкам лучше всего заняться домашними делами и заготовить лечебные травы от всех болезней.

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