Интересное 27 апреля 2023, 18:16 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Мартына Лесогона 27 апреля Utro.ru: верующие 27 апреля должны ходить на молитву в храм

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В день святителя Мартина Иповедника, которого на Руси называли Мартыном, верующим следует посетить храм и прочитать молитву. Кроме того, 27 апреля можно просить святого избавить от недугов, написало utro.ru.

Наши предки верили, что в этот день начинает оживать жизнь в лесных угодьях. Они ходили кормить ворон специальной кашей, надеясь, что прилетевшая птица будет в дальнейшем оберегать дом от нечистой силы.

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В день Мартына Лесогона православным верующим не рекомендуется обманывать, давать ненадежные обещания, стирать вещи мужа и жены одновременно. Также запрещается прогонять со двора ворон, поскольку можно накликать на свою семью беду.