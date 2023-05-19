Интересное 19 мая 2023, 12:06 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Иова Горошника Utro.ru: в этот день нельзя брать на работу нового сотрудника

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Православные верующие считали, что в день памяти праведника Иова Многострадального (Иова-горошника), который отмечается 19 мая, нужно отправляться в путешествие. Об этом написало utro.ru.

Иов Многострадальный при жизни подвергся серьезным испытаниям от Бога, но несмотря на все трудности, он не разгневался и принял свою судьбу. За это Всевышний наградил его здоровьем и богатством. Предки в день памяти праведника начинали сеять бобовые и ждали хорошей росы для роста огурцов. При этом они полагали, что садить горох ни в коем случае нельзя в утренние часы.

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В день памяти Иова не стоит ругаться с родными и друзьями. По преданию, у людей, которые испускают свой гнев на ближних, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Также в этот день не рекомендуется нанимать на работу нового сотрудника, иначе можно нарваться на ленивца.