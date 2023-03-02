Интересное 02 марта 2023, 11:41 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы

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В этом году во второй день весны по народному календарю православная церковь вспоминает двух святых — праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона. О том, что нельзя делать 2 марта, сообщили «Дни.ру».

В этот день не следует смотреть в ночное небо. Если человек увидит падающую звезду, то это будет предзнаменованием тяжелой болезни.

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Лучше всего 2 марта заняться духовным очищением организма. Также в день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы нужно пить побольше воды.