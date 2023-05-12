12 мая 2023, 12:39
Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Девяти целителей 12 мая
Utro.ru: предки верили, что 12 мая не стоит убирать пыль в доме
Наши предки верили, что если в день святых мучеников Кизических начать изготавливать обереги, то можно притянуть в дом неприятности и болезни. Об этом написало utro.ru.
В этот день считалось недопустимым проводить время в закрытом помещении. Плохие эмоции, например зависть, могли обернуться негативными последствиями в будущем. Предки верили, что в этот день не стоит убирать пыль в доме и купаться в озерах и речках, чтобы не накликать беду. Также под запретом было распространяться о своих планах.
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В народе 12 мая вспоминают девять святых мучеников Кизических. По преданию, они являются спасителями от оспы, а также толкователями снов.
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