Интересное 12 мая 2023, 12:39 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Девяти целителей 12 мая Utro.ru: предки верили, что 12 мая не стоит убирать пыль в доме

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Наши предки верили, что если в день святых мучеников Кизических начать изготавливать обереги, то можно притянуть в дом неприятности и болезни. Об этом написало utro.ru.

В этот день считалось недопустимым проводить время в закрытом помещении. Плохие эмоции, например зависть, могли обернуться негативными последствиями в будущем. Предки верили, что в этот день не стоит убирать пыль в доме и купаться в озерах и речках, чтобы не накликать беду. Также под запретом было распространяться о своих планах.

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В народе 12 мая вспоминают девять святых мучеников Кизических. По преданию, они являются спасителями от оспы, а также толкователями снов.