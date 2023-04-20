Интересное 20 апреля 2023, 13:59 Россиянам рассказали, что нельзя делать в Акулинин день Utro.ru: в день святого Акилина нельзя подолгу смотреть в окно

Читать 360tv в

В день памяти святого Акилина, который в русской православной церкви отмечают 20 апреля, верующим не рекомендуется подолгу смотреть в окно, чтобы не привлечь в дом нечистую силу. Об этом написало utro.ru.

Наши предки верили, что в этот день из водоемов выходят погреться на берег русалки. Чтобы как-то задобрить водных обитателей, люди приносили им подарки и угощения.

Реклама

На Руси считалось, что в день памяти святого Акилина не стоит устраивать разборки вблизи водоемов, чтобы русалки не разнесли услышанное по округе. В этот день лучше воздержаться от крупных покупок, иначе весь год будет ощущаться нехватка денег.

Святой Акилин своими проповедями обратил в христианство две сотни римских воинов. За свои деяния он был жестоко наказал, а впоследствии и казнен.