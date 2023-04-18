Интересное 18 апреля 2023, 23:04 Россиянам рассказали, что нельзя делать на Федула Ветреника Utro.ru: 18 апреля строго запрещается что-то выбрасывать в окно

Читать 360tv в

В день памяти диакона Агафопода и чтеца Феодула запрещается выбрасывать вещи в окно, чтобы не навлечь на себя Божью кару. Православные верующие считают, что в этот день ангелы наблюдают за людьми через окна, написало utro.ru.

Кроме того, 18 апреля верующим рекомендуется помыть окна. Предки утверждали, что грязные стекла могут привлечь проблемы со здоровьем в течение года.

Реклама

В этот день не рекомендуется ходить против ветра, чтобы не притягивать к себе нечистую силу.

По преданию диакону Агафоподу и чтецу Феодулу пришлось принять страшную смерть за нежелание отказаться от христианской веры и перейти в язычество.