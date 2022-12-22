Интересное 22 декабря 2022, 13:02 Россиянам рассказали, что нельзя делать 22 декабря в день Анны Темной

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В четверг, 22 декабря, россиянам посоветовали воздержаться от походов в лес. Наши предки верили, что на Анну Темную в глухих местах активизируется нечистая сила, а волки стаями бродят по лесам. Об этом написало utro.ru.

Также в этот день советуют не устраивать семейные разборки, поскольку ссора может перерасти в затяжной конфликт.

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В этот день не стоит есть мед. По поверьям считается, что лакомство в этот день заряжается негативной энергией, что может вылиться в серьезные заболевания.

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