Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Яблочный спас 19 августа

Яблочный спас или, иначе, Преображение Господне — день, когда сын божий Иисус Христос поднялся на гору Фавр, узнал, что будет распят на кресте и, спустившись, велел собрать яблоки, чтобы потом освятить их в храме. Издание «Дни.ру» выяснило, что нельзя делать в этот праздник.

По словам журналистов, в Яблочный спас не рекомендуется делать уборку в доме. Желательно встретить этот день уже в чистом жилище, то есть убраться за несколько дней до праздника.

Любые бытовые дела также лучше отложить на другой день. Не рекомендуется пить спиртные напитки и устраивать шумные гуляния.

Считается, что если в этот день с чистым сердцем загадать желание, то оно непременно сбудется.