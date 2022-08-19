19 августа 2022, 10:47
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Яблочный спас 19 августа
Яблочный спас или, иначе, Преображение Господне — день, когда сын божий Иисус Христос поднялся на гору Фавр, узнал, что будет распят на кресте и, спустившись, велел собрать яблоки, чтобы потом освятить их в храме. Издание «Дни.ру» выяснило, что нельзя делать в этот праздник.
По словам журналистов, в Яблочный спас не рекомендуется делать уборку в доме. Желательно встретить этот день уже в чистом жилище, то есть убраться за несколько дней до праздника.
Любые бытовые дела также лучше отложить на другой день. Не рекомендуется пить спиртные напитки и устраивать шумные гуляния.
Считается, что если в этот день с чистым сердцем загадать желание, то оно непременно сбудется.