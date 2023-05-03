Интересное 03 мая 2023, 13:39 Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в день Окликания предков 3 мая Utro.ru: на 3 мая во время вечерней трапезы нельзя использовать старые скатерти

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Наши предки верили, что на 3 мая, в день памяти Федора Трихина, который отказался от богатства и посвятил себя вере, нужно идти на кладбище и поминать почивших. Об этом написало utro.ru.

Православные верующие в этот день отправляются в церковь, чтобы помолиться за покойных родственников. На могилах 3 мая они традиционно оставляют угощения. Люди верили, что если не помянуть умерших родственников, то всю семью за это ждет наказание.

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Также предки во время вечерней трапезы всегда использовали новые скатерти. На рыбалку в этот день они старались не ходить. Кроме того, верующие следили за тем, чтобы приборы на столе не лежали в форме креста.