28 марта 2023, 15:04
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Александров день
По преданию наших предков, в день памяти святого Александра Сидского, который распространял учения Христа, нельзя было ходить в лес на прогулку, чтобы не столкнуться с нечистой силой. Подробнее о традициях рассказал сайт «Дни.ру».
На Александров день 28 марта верующим православным не рекомендуется принимать ванну, чтобы не смыть с себя удачу, написало utro.ru.
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Предки верили, что в этот день не стоит проводить операции с деньгами, например, оформлять кредиты или брать взаймы, поскольку вернуть эти деньги будет непросто.
Во время ужина не стоит есть хлеб, чтобы не навлечь беды. В эту дату приветствуются различные угощения из овощей.
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