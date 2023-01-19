Интересное 19 января 2023, 14:42 Россиянам рассказали, что делать с прошлогодней святой водой «ФедералПресс»: остатки святой воды можно добавлять в ванну во время купания РИА «Новости»

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Верующие люди полагают, что святая вода, набранная в Крещение, обладает чудодейственными свойствами. Она способна исцелить тело и душу от различных болезней и недугов. О том, как быть с прошлогодней водой, рассказали в «ФедералПресс».

Как говорят священники, святая вода обладает силой в том случае, если человек, который ее использует, имеет веру и милосердие в своей душе.

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Ранее специалисты лаборатории питьевого водоснабжения Института им. Сысина занимались изучением феномена святой воды. Они сравнивали воду, набранную перед праздниками, и ту, которая была набрана в период с 17 по 20 января. Оказывалось, что состав молекул у воды совершенно разный.

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«Единственным объяснением этому может быть особое перераспределение полюсов магнитного поля, существующего между Солнцем и Землей. Именно космические силы и удерживают в Крещение энергию на Земле», — сообщил кандидат технических наук Анатолий Стехин.

Священники считают, что хранить остатки прошлогодней воды не стоит, однако и выливать ее в раковину тоже нельзя. Они предлагают вернуть в воду в реку, либо же вылить ее в чистое место под дерево. Также остатки воды можно добавлять в ванну во время купания.