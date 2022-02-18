Россиянам рассказали, чем подкармливать огурцы

Для хорошего урожая огурцы необходимо подкармливать. Чтобы повысить качество и количество плодов, стоит использовать органические удобрения. Об этом сообщило utro.ru.

Если не хотите тратить много денег на удобрения, можно приготовить их из сорняков, которые растут на участке. Крапиву можно использовать в качестве минеральной добавки. Такое растение очень эффективно в качестве удобрения.

В емкости необходимо смешать крапиву, древесную золу и навоз. При этом навоз стоит добавить в самом конце.

Получившуюся масу залить в заранее сделанные лунки, а следом высадить огурцы.