Интересное 28 февраля 2023, 17:43 Россиянам рассказали, чем опасен космический мусор

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Астроном, генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, откуда берется космический мусор и какую опасность он представляет для планеты.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что вокруг нашей планеты вращается 130 миллионов «объектов техногенной природы».

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По словам астронома, мусор опасен в первую очередь тем, что может нанести вред действующим космическим аппаратам.

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«Возможно столкновение мусора с действующими космическими аппаратами, и с беспилотными, и с пилотируемыми», — сообщил Зайцев.

Кроме того, обломки от мусора могут создавать помехи для передачи данных со спутников, тем самым становясь большой проблемой для специалистов, добавил он.