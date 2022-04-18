Россиянам рассказали, чем нельзя украшать пасхальные яйца

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян о том, что пасхальные яйца не стоит красить синтетическими красителями, а также украшать их элементами, на которых есть клей. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Скорлупа имеет поры, через которые в яйцо могут проникнуть элементы извне. Покупая красители, следует внимательно изучить их состав.

«Многие считают, что синтетические краски никак не влияют на яйцо, потому что его скорлупа твердая. Но в скорлупе есть поры, микроотверстия. Тем более многие хранят окрашенные яйца до Пасхи несколько дней. Чем дольше яйцо лежит, тем больше оно становится пористым. Не нужно уповать на то, что скорлупа все выдержит. Если мы добавляем в кипящую воду химические красители, то безопасность уже под вопросом», — уточнила диетолог.

Вместо искусственного клея Соломатина предложила использовать органическое клейкое вещество из картофельного крахмала, а красить яйца луковой шелухой. Также можно использовать краску на основе свекольного сока или других органических красителей.