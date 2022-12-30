Интересное 30 декабря 2022, 14:36 Россиянам рассказали, чем можно заняться до боя курантов в новогоднюю ночь Unsplash

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Издание «ФедералПресс» предложило свои варианты развлечений в новогоднюю ночь в ожидании боя курантов. По словам журналистов, можно заменить привычный просмотр телепрограмм играми и конкурсами.

Например, для гостей можно приготовить угощения с пожеланиями. В качестве блюд подойдут пельмени, роллы или обычное печенье. Внутрь стоит положить бумажку, замотанную в фольгу, с пожеланием. А во время застолья предупредить гостей о том, что кто больше пожеланий соберет, тот и станет победителем.

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Также на Новый год можно устроить конкурс костюмов. Например, приготовить костюм, который расскажет о каком-то знаковом событии в жизни. Гости, увидев костюм, должны угадать, что это был за день.

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Можно устроить конкурс на лучшую елку. Для этого необходимо взять мандарины и предложить гостям очистить фрукты, выложив из долек красивую елку. Кто быстрее всех справится с заданием, тот и станет победителем.