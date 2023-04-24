Интересное 24 апреля 2023, 14:16 Россиянам рассказали, чем чреват пик солнечной активности Ученый Петрукович: сильная солнечная активность скажется на работе спутников

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Солнечная активность находится на пике, из-за чего в сторону Земли направляются сильные потоки радиации. Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал, чем чревато подобное природное явление. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, такая активность на Солнце происходит раз в 11 лет. Она может вызвать сбои в работе спутников или же вовсе вывести их из строя. Однако некоторые приборы оборудованы защитой от радиации.

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«Это как буря на море — все корабли и суда созданы, чтобы ее выдержать. Но периодически бывают какие-то аварии и суда тонут. Так и в космосе случайности бывают», — отметил Петрукович.