Интересное 18 января 2023, 18:02 Россиянам раскрыли секрет долголетия Гериатр Конев: генетическая предрасположенность является главным фактором долголетия Unsplash

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Врач-гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в разговоре с журналистами ИА НСН заявил, что генетическая предрасположенность является одним из основных факторов долголетия.

«Единого гена старения нет, и старение, увы, протекает при помощи мозаичной структуры нескольких десятков, а то и сотен, и даже тысяч генов. То есть на этот процесс воздействовать генетически довольно сложно», — сказал врач.

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Конев отметил, что если в роду имеются долгожители женщины, то по женской линии у девочек есть все шансы, чтобы прожить долго. Если такие долгожители были среди мужчин, то продолжительность жизни повышается среди мальчиков.

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Причем мужчины естественно живут лет на пять меньше, чем женщины, добавил врач-гериатр.

Конев напомнил, что рекорд долголетия был зафиксирован во Франции. Гражданка этой страны Жанна Кальман прожила 121 год.