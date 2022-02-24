Россиянам раскрыли чудо-средство для мытья посуды на основе популярного напитка

Всего два компонента понадобятся для приготовления чудо-средства, которое отлично справится с очищением посуды и различных поверхностей. Об этом написало utro.ru со ссылкой на Instagram-аккаунт recepti_rash.

Пользователь советует хозяйкам купить любую зубную пасту и газированный напиток Coca-Cola для приготовления чистящего раствора. Это средство не только придаст сияние поверхностям, но и до блеска очистит ложки, вилки и даже чайник.

Для приготовления смеси газированный напиток следует налить в банку, а затем выжать туда немного зубной пасты. Все это следует тщательно перемешать, а затем смесь перелить в пульверизатор.

О чистящих средствах газированного напитка давно знают в народе. В составе Coca-Cola есть ортофосфорная кислота, которая и придает блеск металлической посуде. Зубная паста здесь служит в качестве абразива.