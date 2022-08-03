Россиянам предложили пять вещей, которые можно успеть сделать до конца лета

Для того, чтобы последний месяц лета прошел интересно и продуктивно, журналисты «Ридуса» подготовили пять вещей, которые можно успеть сделать до наступления холодов.

Первое, что они советуют россиянам, это присмотреться к своим пищевым привычкам и, при возможности, улучшить рацион питания. До начала осени на прилавках будет лежать много овощей, фруктов и ягод. А как говорят медспециалисты, такие продукты лучше всего употреблять свежими, поскольку пользы от них будет гораздо больше.

Август — идеальное время для того, чтобы читать книги на свежем воздухе. Достаточно выбрать из своего списка пару интересных романов или детективов и без промедления погрузиться в мир героев.

В теплое время года у человека есть намного больше мотивации, чтобы начать учить иностранный язык или взять уроки игры на гитаре. Журналисты издания советуют не упускать такую возможность и приступить к освоению нового хобби прямо сейчас.

В августе можно устроить отличный пикник на природе, если нет возможности поехать на море или пойти в горы. Находясь в лесу или парке, не забывайте средство от насекомых, вкусную еду, мягкий плед и хорошее настроение.

Тем, кто любит спорт и активный образ жизни, можно принять участие в каких-нибудь спортивных соревнованиях. Наверняка у вас в городе их устаивают каждый летний сезон.