Россиянам посоветовали заменить фольгу для хранения продуктов на контейнеры из стекла

Эксперт рабочей группы EcoNet Национальной технологической инициативы Михаил Иванов посоветовал россиянам отказаться от использования фольги, пленки, пергаментной бумаги, пакетов для запекания, поскольку все они наносят большой вред окружающей среде. Специалист считает, что для хранения продуктов лучше всего использовать контейнеры из стекла, написала «Газета.ru».

Также, по его словам, хозяйкам стоит прикупить на кухню восковые салфетки и силиконовые крышки.

«Вместо пакетов и фольги для запекания лучше взять правильную посуду: гусятницы, горшочки, стеклянные или керамические формы, которые позволяют поддерживать равномерно распределенную температуру внутри блюда, но не являются одноразовыми предметами», — сообщил эксперт.

В быту можно также использовать силиконовый коврик, кухонные принадлежности из бамбука, салфетки из ткани. Для хранения круп отлично подойдут тканевые мешочки или стеклянные емкости, заключил Иванов.