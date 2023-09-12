Интересное 12 сентября 2023, 15:23 Россиянам посоветовали выбирать арбузы с желтым пятном на боку

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Доктор сельскохозяйственных наук Артем Соколов в разговоре с RT рассказал, что при выборе арбуза следует ориентироваться на его внешний вид. Желтое пятно сбоку говорит, что плод должен быть вкусным.

«У хорошего арбуза на коре должно быть желтое пятно. Но, при этом, кора должна быть твердой, без вмятин и выбоин», — привел сайт kp.ru слова ученого.

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Если ягода испорчена, она всегда будет иметь глухой звук, а свежая после стука отдает звучанием.